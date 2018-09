Bastano 400 euro per superare i confini italiani e arrivare nel Nord Europa. O, almeno, in Spagna. E’ quanto emerge da un servizio realizzato dal giornalista Alessio Fusco per Stasera Italia: con una videocamera nascosta è riuscito a documentare l’esistenza di una rete che, dalla Stazione Termini di Roma, aiuta i migranti appena arrivati in Italia a raggiungere il paese europeo che preferiscono. Mete che altrimenti non riuscirebbero a raggiungere, perché, se identificati ai confini, verrebbero rimandati indietro, secondo le regole di Dublino. “Ti accompagno con la mia macchina nera, ma solo in Spagna, perché la Germania è pericolosa”, spiega uno dei fornitori, che secondo il giornalista sarebbero per la maggior parte eritrei. E se al confine si viene fermati per un controllo? “Non c’è problema – risponde – credi a me. Basta dire di essere solo di passaggio”.