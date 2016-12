Migranti, Cei: Europa debole consente muri, accogliere non basta

E' necessario "un ruolo maggiormente incisivo di un'Europa che invece è purtroppo molto debole e cieca e che consente di continuare ad erigere muri". Lo ha detto Nunzio Galantino parlando dell'emergenza migranti. Per il segretario generale della Cei fondamentale è inoltre "l'integrazione perché accogliere, nonostante l'Italia lo faccia anche piuttosto bene, non basta: non si possono salvare le persone e poi non offrirgli una possibilità di futuro".