Migranti, Germania, Francia e Malta pronte ad accoglierne 50 ciascuno

Cinquanta migranti ciascuna tra Francia, Germania e Malta - Dopo Francia e Malta, anche la Germania conferma di accogliere 50 migranti per collaborare con l'Italia dopo le richieste di condivisione del premier Giuseppe Conte. Lo dice una portavoce del Governo tedesco di Angela Merkel



Migranti, Repubblica Ceca: approccio di Conte è strada per l'inferno - "Ho ricevuto la lettera del premier italiano Conte in cui chiede all'Ue di occuparsi di una parte delle 450 persone ora in mare. Un tale approccio è la strada per l'inferno". Lo scrive su Twitter Andrej Babis, il premier della Repubblica Ceca, uno dei Paesi del gruppo di Visegrad. "Il nostro Paese - prosegue - non riceverà alcun migrante. L'unica soluzione alla crisi migratoria è il modello australiano, cioè non fare sbarcare i migranti in Europa".



Salvini replica a Praga: "Ci aiutino a sostenere autorità libiche" - "Ci diano una mano ad aiutare le autorità libiche e a soccorrere tutti, salvare tutti, curare tutti, nutrire tutti, ma a riaccompagnarli in Libia": così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto al premier ceco Andrej Babis che ha detto di considerare "una strada per l'inferno" la richiesta dell'Italia ai Paesi dell'Ue di condividere l'accoglienza dei migranti soccorsi in mare. "L'unica soluzione per mettere fine al traffico di esseri umani, per combattere veramente i trafficanti e la mafia degli scafisti è far capire a tutti che in Europa e in Italia ci arrivi se hai il premesso per arrivare e che qualunque nave intercettata viene soccorsa e riportata indietro", ha detto Salvini.



Spagna: "La linea dura dell'Italia mette a rischio l'Europa" - "Se l'Italia opta per l'inasprimento della politica migratoria, potrebbe cominciare a percorrere la strada verso la disintegrazione dell'Europa". Lo afferma il nuovo ministro degli Esteri della Spagna, il socialista Josep Borrell, ex presidente del Parlamento europeo, in un'intervista al quotidiano El Pais. "Il problema migratorio" in Ue può "provocare una crisi più grave di quella dell'euro", ha proseguito Borrell, sottolineando che "una crisi economica si può risolvere con risorse finanziarie e con cambi istituzionali, ma i problemi dell'immigrazione sono più profondi: riguardano valori, identità, culture, capacità di assimilazione delle società". "La struttura mentale delle società europee non è pronta per affrontare un incremento disordinato dei flussi di immigrazione, di cui dall'altra parte ha bisogno per compensare il calo demografico", ha detto ancora a El Pais. L'area Schengen di libera circolazione delle persone "purtroppo sta cominciando a scomparire" sotto la pressione dei migranti che arrivano in Ue e "dietro le quinte Francia, Italia e Germania hanno istituito controlli ai confini a causa della crisi migratoria", ha aggiunto Borrell.



Open Arms: "Navighiamo per salvare vite umane" - "Anche se l'Italia chiude i porti - scrive Open Arms su Facebook - non può mettere le porte al mare. Navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo. E troppi morti sul fondale". Per quanto riguarda invece le due navi al largo di Pozzallo, nella notte è stata effettuata una ricognizione da parte degli operatori sanitari sulla Monte Sperone, sulla quale sono presenti molti minorenni.



Consegnati viveri e bevande - Il Comune di Pozzallo ha comunicato che saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della guardia di finanza e di Frontex. Tra i generi alimentari figurano anche omogeneizzati, latte e succhi di frutta per i bambini, oltre a mascherine e vestiti per eventuali necessità. Non è prevista al momento alcuna fornitura di farmaci, di cui le navi militari sono dotate.



"Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale", ha riferito il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. "Noi abbiamo un sistema di accoglienza ormai collaudato ed efficiente, ma abbiamo bisogno di tempo per metterlo in funzione a pieno regime", ha sottolineato.