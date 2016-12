Meteo: rischio nubifragi al Centrosud, forti venti e neve in Appennino

L'arrivo della perturbazione numero 3 di novembre, come la precedente accompagnata da aria molto fredda di origine artica marittima, ha favorito la formazione di un profondo vortice di bassa pressione (una tipica ciclogenesi mediterranea) che, centrato sul Tirreno, alimenterà venti freddi e burrascosi su quasi tutti i nostri mari, piogge diffuse e a tratti intense su gran parte del Centrosud e Isole, vere e proprie bufere di neve sull'Appennino e, almeno per quel che riguarda la giornata odierna, nuovo calo delle temperature in gran parte dell'Italia. Dal fine settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - comincerà una fase di miglioramento, che diverrà ancora più decisa nel corso della prossima settimana, quando l'alta pressione tornerà ad estendersi all'Italia e gran parte dell'Europa Centro-Occidentale, favorendo un tempo più stabile, ma anche un clima eccezionalmente mite in montagna con nebbie e nubi basse al Nord e regioni tirreniche.

Previsioni per venerdìLa depressione è abbastanza lenta e venerdì il centro del vortice transiterà dal basso Tirreno orientale allo Ionio. La situazione inizialmente sarà molto simile a quella odierna. Il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia saranno interessati dai fenomeni, con un miglioramento graduale in Sardegna. Nevicate sull'Appennino centrale. Attenzione al rischio di precipitazioni intense tra Abruzzo meridionale, Molise e nord Puglia. Alla fine della giornata situazione in lento miglioramento con ancora temporali in Sicilia e zone ioniche. Venti forti o ancora in qualche zona burrascosi con raffiche fino a 80-90 km/h settentrionali. Temperature in rialzo al Centronord e Sardegna, rialzo più deciso al Nordovest.