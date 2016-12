Meteo, piogge domenica e lunedì al Nord: instabile fino a giovedì

Si aprirà così una fase di tempo molto instabile e - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorevole a precipitazioni che, almeno fino a giovedì, coinvolgerà direttamente le regioni settentrionali, marginalmente quelle centrali e solo temporaneamente quelle meridionali. La breve ondata di caldo che ha investito soprattutto il Sud si esaurirà e da lunedì le temperature torneranno in linea con le medie stagionali. Per l’ultima parte della settimana si potrebbe profilare un miglioramento più deciso del tempo, ma si tratta di una tendenza molto incerta, che necessiterà di costanti aggiornamenti.



PREVISIONI PER DOMENICA: RISCHIO DI FORTI TEMPORALI AL NORD



Domenica al Nord tempo instabile, localmente anche perturbato: al mattino soprattutto al Nordovest, poi anche al Nordest, con piogge, rovesci e temporali. I fenomeni saranno più intensi nei settori di pianura a nord del Po, su Alpi e Prealpi, dove le precipitazioni potrebbero risultare localmente persistenti e abbondanti, accompagnate da locali grandinate e forti raffiche di vento. Al Centro piogge o rovesci isolati, al mattino soprattutto su Toscana, Umbria e alto Lazio, in giornata principalmente nelle zone interne e nelle Marche. Al Sud e Isole pochi annuvolamenti passeggeri, a tratti un po’ più estesi al mattino, in un contesto di tempo abbastanza soleggiato. Tra sera e notte le precipitazioni saranno in attenuazione al Nord e si concentreranno sulle zone alpine e prealpine, mentre avremo ampi rasserenamenti al Centrosud.



Temperature massime in calo al Nord, Sardegna e versanti tirrenici, più sensibile al Nordovest. Giornata ancora molto calda in Puglia e all’estremo Sud, con picchi fino a 35°C.



ALLERTA ARANCIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE



Per domenica 29 maggio la Protezione Civile ha emesso una allerta arancione di MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO SU: LOMBARDIA: Nodo idraulico di Milano; MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO SU: LOMBARDIA: Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali.



PREVISIONI PER LUNEDÌ



A partire da lunedì il tempo sarà governato da un vortice ciclonico sull'Europa nord-alpina che convoglierà aria umida e instabile sulle nostre regioni settentrionali. Nel dettaglio lunedì instabile al Nord con nuvolosità variabile e schiarite tra Emilia orientale e Romagna, tempo asciutto anche sulle coste liguri; nel resto del Nord piogge e rovesci sparsi più diffusi tra pomeriggio e sera. Al Centrosud e Isole tempo abbastanza soleggiato, non mancheranno nubi ad alta quota che veleranno il cielo. Annuvolamenti consistenti su zone interne del Centro con la possibilità di sporadici rovesci tra Umbria e Marche. Temperature in calo al Sud e Sicilia, in lieve rialzo al Nordovest e sulla Toscana con valori in linea con la norma stagionale. Venti: da deboli a moderati occidentali al Sud e attorno alle Isole. Venti localmente forti di Libeccio tra Mar Ligure e alto Tirreno.



TENDENZA PROSSIMI GIORNI



Martedì tempo molto simile al lunedì, con una marcata instabilità atmosferica nelle regioni settentrionali e ancora elevato rischio di rovesci e temporali sparsi soprattutto nella seconda parte della giornata, fatta eccezione per Emilia orientale e Romagna, coste dell’alto Adriatico dove avremo schiarite anche ampie e tempo asciutto.



Al Centrosud e nelle Isole tempo abbastanza soleggiato: di tanto in tanto transiteranno alcune velature mentre gli addensamenti più consistenti li ritroveremo nelle zone interne del centro con locali rovesci nel pomeriggio. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità al Sud e sulla Sicilia Temperature senza variazioni con valori prossimi alla norma, ancora Libeccio su Mar Ligure a alta Toscana.



Fino a giovedì avremo la persistenza di una certa instabilità atmosferica soprattutto al Nord mentre il tempo risulterà migliore al Centrosud. Per l’ultima parte della settimana si potrebbe profilare un miglioramento più deciso del tempo, ma si tratta di una tendenza molto incerta, che necessiterà di costanti aggiornamenti.