Meteo, ancora temporali al Sud, sole e caldo al Centronord

Il vortice di bassa pressione che ha lentamente attraversato l'Italia sta portando ancora nuvole e temporali intensi sulle regioni meridionali, con locali nubifragi. Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, questo vortice causerà ancora instabilità al Sud specie sul versante ionico, mentre nel resto del Paese continuerà splendere il sole. Giovedì e venerdì la temporanea rimonta dell'Anticiclone Nord-Africano regalerà due giornate decisamente soleggiate e con caldo nuovamente in aumento e piuttosto intenso: le temperature pomeridiane infatti saranno quasi ovunque comprese fra 30 e 36 gradi. Situazione più incerta per il fine settimana di Ferragosto anche se lo scenario più probabile (Indice di Affidabilità pari a 70) prevede l'avvicinarsi di un'area perturbata dall'atlantico (la numero 4 del mese) che dovrebbe portare un po' di instabilità, con temperature in calo e in generale entro i valori medi stagionali se non al di sotto.