Meno api e meno miele per il caldo: a rischio la produzione made in Italy

Se le api sono un indicatore della salute di un ambiente, l'Italia non se la passa tanto bene. La produzione di miele è diminuita dell'80% a causa del clima impazzito, e entro la fine dell'anno, stima Coldiretti, non si supereranno le 10mila tonnellate, il dato peggiore degli ultimi 35 anni. Nel centro Italia sembra andar peggio: non piove da Aprile, le piante non producono nettare e le api non sanno dove prenderlo. Il caldo impedisce alle api regina di covare le uova, e molte api sono morte per lo scioglimento della cera. A rischio è il made in italy con le importazioni di miele che interessano i 2/3 dei prodotti sugli scaffali italiani.