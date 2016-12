3 gennaio 2015 Marò, Latorre ricoverato per accertamenti Lo sfogo della compagna: "Basta sofferenze" Il fuciliere si trova in un ospedale milanese. Intanto su Facebook Paola Moschetti scrive: "Sono innocenti, ora ci sia restituito parte di quello che ci è stato sottratto" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:06 - "Eppure sono innocenti, eppure stavano svolgendo il loro dovere". Così su Fb Paola Moschetti, compagna del marò Massimiliano Latorre, ricoverato a Milano per accertamenti. Per il nuovo anno, scrive la donna, desidero "che Massimiliano possa superare i suoi problemi di salute, che Salvatore possa finalmente far rientro dai suoi cari, e che sia restituito a noi tutti parte di quel che ci è stato sottratto ponendo fine a questa acuta sofferenza".



Latorre, con il commilitone Salvatore Girone, è accusato di aver ucciso due pescatori indiani scambiandoli per pirati. Per questo i fucilieri della Brigata San Marco sono trattenuti in India da quasi tre anni. Latorre, però, è in Italia con un permesso speciale che scadrà il 13 gennaio, che la Corte suprema indiana gli ha concesso per curarsi da un ictus che lo ha colpito a Nuova Delhi.



"Non è stato un anno positivo" - "Quando ci si appresta a salutare un nuovo anno - scrive la Moschetti - è sempre tempo di bilanci. Quello appena passato non posso definirlo positivo perché aver visto il mio compagno rischiare la sua vita in un ospedale indiano e a distanza di quattro mesi esatti avere ancora serie problematiche di salute, non può rappresentare motivo di felicità". "Vedere la luce di un terzo anno - continua - sapendo che la situazione giudiziaria che coinvolge ingiustamente lui ed il suo collega è ancora irrisolta, non regala certo tranquillità".



"Grazie a chi è al nostro fianco" - "Anche a Voi tutti - prosegue rivolgendosi ai sostenitori dei marò - auguro salute e serenità perché a mio avviso le uniche due cose che davvero contano, e Vi ringrazio per essere instancabilmente al nostro fianco, ormai siete parte delle nostre vite rappresentando un valore imprescindibile: la solidarietà!".



Latorre ricoverato a Milano per accertamenti - Emerge intanto che Latorre è ricoverato da venerdì al Policlinico di San Donato Milanese per accertamenti. Lo scrive il Quotidiano di Puglia sul suo sito, precisando che il ricovero rientra in un programma di recupero dalla grave ischemia che ha colpito il marò a fine agosto. Secondo il giornale, in questi quattro mesi Latorre era già stato due volte nello stesso ospedale milanese. Il permesso concesso al fuciliere di Marina per curarsi in Italia scade il 13 gennaio.