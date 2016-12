Sismometri e loro tracciati, accelerometri e stazioni Gps con i loro dati satellitari: questi gli strumenti che sono venuti in aiuto ai geofisici che ora sui Sibillini cercano di capire il terremoto del 24 agosto.



La sua origine è in una faglia già nota, ma gli approfondimenti dei prossimi mesi, inseguendo diramazioni e fagliazioni di superficie per gli Appennini centrali aiuteranno, a fare un passo in più verso la meta agognata da sempre: poter prevedere le scosse.