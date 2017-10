Sfrattata dopo il sisma, nonna Peppina prosegue la sua battaglia

Da 15 giorni vive in un gelido container davanti alla sua casa danneggiata dal sisma a San Martino, nel Maceratese. "Tutte le mattine vado dalle galline", racconta nonna Peppina, diventata un simbolo dopo essere stata sfrattata dalla sua villetta di legno perché non in regola con vincoli paesaggistici. Ora si attende il Tar che dovrà decidere se abbattere o no la casetta diventata una ragione di vita per la 95enne. Intanto Peppina va avanti e prosegue la sua battaglia.