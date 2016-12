Secondo l'accusa, la ragazza (che è rinchiusa nel carcere minorile di Nisida a Napoli) è stata complice del delitto: era giunta a casa con l'ex fidanzato, sapeva che la pistola di Tagliata era vera, e lo avrebbe istigato gridandogli di sparare e poi fuggendo con lui. Insomma, per il pm e per il giudice che ha accolto la richiesta dell'accusa è credibile la ricostruzione fornita dal 19enne, che ha confessato di essere l'autore materiale del delitto.



Non hanno convinto il giudice le tesi difensive, quelle di una ragazza "immatura" che colmava il vuoto affettivo instaurando relazioni di "dipendenza". Di un'innocente che non aveva intenzione di sopprimere i genitori. "Tutto ciò non doveva accadere", ha ripetuto spesso ai magistrati. L'incontro tra i fidanzati e i genitori di lei doveva essere solo un chiarimento, ha sostenuto. La pistola? Era convinta che fosse finta come altre che aveva visto a casa di Antonio. E al momento degli spari, ha affermato, non incitò l'ex fidanzato ma anzi rimase impietrita. La fuga con lui? Lo avrebbe fatto solo per paura. Spiegazioni evidentemente ritenute non credibili.



Subito dopo la lettura della sentenza, la ragazza è scoppiata a piangere. Lo hanno riferito i suoi legali, che hanno assistito all'udienza insieme ad alcuni familiari. La 17enne è stata quindi riaccompagnata a Nisida, dove ha iniziato un percorso di recupero assistita da alcuni psicologi.



Ora toccherà ad Antonio, indagato in un procedimento parallelo, essere giudicato. Prima del duplice delitto lasciò in casa dei biglietti in cui confessava tutto, annunciava di volersi uccidere ma anche la fuga, ma poi si presentò con la pistola. Mercoledì il perito dirà se era capace di intendere e di volere quando si avventò contro le vittime, rincorrendo Giacconi fino in terrazza per finirlo.