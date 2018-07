Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l'assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva

Il marocchino è già noto alla forze di polizia, in particolare all'antidroga della Questura di Pesaro Urbino, ma non ha condanne a suo carico. Secondo le prime informazioni avrebbe frequentato spesso la casa di Sabrina Malipiero, la donna gli aveva aperto senza problemi. Poi, una volta dentro, un brutale pestaggio e una o due coltellate alla gola, una delle quali ha raggiunto la 52enne, commessa in un supermercato e madre di due figli grandi, da tempo separata dal marito, alla giugulare, provocandone la morte per dissanguamento. Un omicidio, ritengono gli investigatori, commesso per futili motivi.

L'uomo è poi fuggito con la Daewoo Matiz nera della vittima, trovata sabato sera in un'altra parte della città.



Uccisa per una frase offensiva - Safri ha raccontato di avere agito sotto l'effetto della cocaina e di aver avere assunto la droga due volte: intorno alle 14 e più tardi. A scatenare una reazione abnorme, ha raccontato l'uomo, sarebbe stata una frase denigratoria detta dalla donna. L'omicida aveva la mano destra tumefatta e un graffio sul petto. Sono stati due degli indizi che hanno convinto gli inquirenti che Zakaria Safri fosse il colpevole dell'omicidio di Sabrina Malipiero. Con la mano destra avrebbe preso a pungi la vittima, che aveva il volto tumefatto, prima di sferrarle due colpi alla gola con un coltello da cucina. Tentando di difendersi, la donna lo ha graffiato.