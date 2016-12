Delitto di Ancona, l'eredità andrà alla 16enne accusata di omicidio

Non importa se la ragazza sarà condannata: le ricchezze di famiglia le spettano come figlia unica, a meno che i parenti più prossimi si oppongano, come riporta il "Messaggero". Tale possibilità però sembra molto remota, secondo quanto dichiara l'avvocato della giovane, Annavittoria Banzi. La legale dice infatti che oggi nessuno tra i parenti ha la minima intenzione di far ricorso per indegnità della giovane all'eredità.



In base alle ultime indagini il movente del delitto sarebbe la reazione folle di due ragazzi che non volevano rinunciare alla loro storia d'amore. Antonio dice di essere andato nella casa della fidanzata per chiarire con i suoi, di aver portato la pistola solo "per proteggermi" e di aver fatto fuoco quando la 16enne gli urlò "Spara". Ma lei nega tutto e giura di aver creduto che quella del suo fidanzato fosse un'arma giocattolo.