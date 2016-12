Delitto Ancona, anche il padre del fidanzato-killer uccise per amore

Quando era ancora minorenne e viveva in Sicilia, Carlo Tagliata, il padre di Antonio, il 18enne che ad Ancona ha sparato ai genitori della fidanzatina sedicenne, fu accusato a Siracusa di un delitto passionale, in concorso con altri. Fu processato dal Tribunale dei minori come esecutore materiale dell'omicidio di Salvatore Morale: pensava insidiasse la sua fidanzatina.