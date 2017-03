9 marzo 2017 16:17 Crolla un ponte sullʼA14 vicino ad Ancona: due morti e due feriti Le due vittime, un uomo e una donna, erano a bordo dellʼauto rimasta schiacciata dotto il ponte. Chiuse entrambe le carreggiate

Tragedia in autostrada: un ponte, il 167, è crollato sulla A14 all'altezza di Camerano (Ancona), tra Loreto e Ancona Sud, causando la morte di due persone, un uomo e una donna. Due feriti sono stati ricoverati in ospedale: le loro condizioni non sono gravi. Una sola auto è rimasta coinvolta nel crollo. Per i soccorsi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. L'autostrada è stata chiusa.

Le due vittime, marito e moglie sessantenni, di Ascoli Piceno, stavano viaggiando sulla loro auto e sono passati sotto il ponte proprio al momento del crollo. I loro corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco. I due feriti sono invece rimasti coinvolti nella caduta di alcune impalcature. Sembra infatti che si tratti di due operai. Sono stati soccorsi da un'eliambulanza e portati all'ospedale di Torrette di Ancona.



Autostrade: "Quel ponte era una struttura provvisoria" - Autostrade per l'Italia spiega, in una nota, che il ponte crollato era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Il ponte si è spezzato ai lati mentre erano in corso lavori di manutenzione affidati a due diverse ditte. Il crollo è avvenuto nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'A14 a tre corsie.