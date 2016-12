foto LaPresse

17:51

- E' stato arrestato dai carabinieri a Potenza Picena (Macerata) Pasqualino D'Elia, condannato in Cassazione a 30 anni di carcere. D'Elia è coinvolto in sette omicidi di 'ndrangheta nell'ambito delle faide tra famiglie nella zona di Lamezia Terme (Catanzaro). Latitante, si nascondeva in un appartamento di campagna da cui non usciva mai. Era il figlio a portargli quanto gli occorreva. In passato l'uomo aveva partecipato a un programma di protezione.