Maltempo, mamma partorisce in casa isolata

foto Tgcom24 23:43 - Una mamma rimasta isolata nella sua abitazione a San Marino di Urbino è stata raggiunta da un'equipe medica che le ha permesso di partorire una bimba nella sua casa intrappolata nella neve. Ci sono volute ore da parte dei soccorritori per creare un varco con le pale e farsi strada con il gatto delle nevi verso la casa della donna. Alla fine la casa è stata raggiunta e la mamma, Emilia, ha potuto dare alla luce la sua bambina. - Una mamma rimasta isolata nella sua abitazione a San Marino di Urbino è stata raggiunta da un'equipe medica che le ha permesso di partorire una bimba nella sua casa intrappolata nella neve. Ci sono volute ore da parte dei soccorritori per creare un varco con le pale e farsi strada con il gatto delle nevi verso la casa della donna. Alla fine la casa è stata raggiunta e la mamma, Emilia, ha potuto dare alla luce la sua bambina.

La piccola, se non è la prima nata dell'emergenza neve che sta mettendo in ginocchio le Marche, è di sicuro il primo nato "nella" neve. L'evento, finalmente lieto in una situazione a dir poco drammatica, ha avuto per scenario proprio il Montefeltro, una delle zone più colpite dal maltempo.