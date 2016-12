20 agosto 2014 Tornado, Mariangela "donna coraggio"

Pilota di caccia che in volo non ha paura Piemontese, 31enne, capitano di Squadriglia nel 154^ Gruppo Volo del sesto stormo. Ha partecipato ad operazioni in Afghanistan nel 2010 e in Libia nel 2011 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:52 - Mariangela Valentini, 31 anni, di Oleggio, una passione per il volo e tante ore di Tornado al suo attivo, nel 2007 è stata insignita a Brescia del "Premio coraggio" dall'Ande, Associazione nazionale donne elettrici. E' stata premiata per "la sua scelta di vita indice di forza d'animo, capacità tecnica e coraggio, ma soprattutto simbolo dei valori di sacrificio, onore e dedizione al Paese". Al momento dell'incidente ad Ascoli Piceno, era affiancata dal capitano navigatore Paolo Piero Franzese.

Pilota di Squadriglia nel 154^ Gruppo Volo del sesto stormo, nacque a Borgomanero (No) il 14 settembre 1982. Dopo gli studi in Accademia ha conseguito il brevetto di Pilota d'Aeroplano sul velivolo SF-260. Poi la Laurea in Scienze Aeronautiche all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e dal 2006 al 6 Stormo di Ghedi (BS).



Dal 30 agosto 2010 al 10 marzo 2011, ha partecipato all'Operazione I.S.A.F. a Herat (Afghanistan) e, dal 13 ottobre 2011 al 19 ottobre 2011, all'Operazione Unified Protector presso il Task Group Air - Trapani Birgi. E' stata promossa Capitano il 15 settembre 2010. Alta, occhi azzurri, capelli lunghi, in una recente intervista al Tg4 raccontava "in volo non ho paura, si pensa alla missione, siamo addestrati a questo".