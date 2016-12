29 marzo 2014 Sfigurata con acido, 20 anni all'ex

Pesaro, condannati anche i complici Pesaro, condannati a 14 anni ciascuno anche i due esecutori, due albanesi assoldati da Luca Varani. L'uomo, 37 anni, avvocato, ideò e organizzò l'aggressione ai danni della sua ex fidanzata. Lucia Annibali: "Niente può ripagarmi ma non ho rabbia" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:44 - Luca Varani, l'avvocato 37enne presunto mandante dell'agguato con l'acido a Lucia Annibali, è stato condannato a 20 anni di reclusione dal gup di Pesaro, Maurizio Di Palma. La sentenza è stata accolta da applausi. Il giudice ha poi condannato a 14 anni di reclusione ciascuno il presunto esecutore materiale dell'aggressione, Rubin Talaban, albanese, e il suo connazionale Altistin Precetaj.

Quando Lucia Annibali è uscita dall'aula, è stata accolta da un applauso. Gli avvocati dalla difesa sono stati insultati, invece, al grido di "vergogna, vergogna". Ad attendere la sentenza molte persone, fra cui le donne dell'Udi, Unione donne in Italia.







Lucia Annibali: "Niente può ripagarmi" - "Non c'è niente che possa ripagarmi, ma l'importante è che io viva bene la mia nuova esistenza". Così Lucia Annibali subito dopo la lettura della sentenza. "Dentro di me - ha aggiunto - non ho coltivato la rabbia. L'ustione mi ha insegnato ad essere ottimista".