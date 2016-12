08:28 - La paziente nigeriana di 42 anni ricoverata ad Ancona per un sospetto caso di Ebola è in realtà affetta da malaria. Lo confermano le analisi effettuate nell'Ospedale di Torrette, secondo quanto rende noto la Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti. La donna, rientrata sei giorni fa da un viaggio nel suo Paese di origine, accusava febbre superiore a 38 gradi, dolori muscolari, nausea e vomito.

Per escludere la presenza anche del virus di Ebola - evidenzia la Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti - bisognerà comunque attendere i risultati delle analisi in corso di svolgimento allo Spallanzani di Roma. Gli accertamenti effettuati ad Ancona hanno evidenziato una infezione da plasmodio della malaria in corso, per la quale è stata iniziata la specifica terapia.