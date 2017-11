Mantova, la sentenza: "Niente foto dei figli minorenni sui social se uno dei genitori non è d'accordo"

Non si possono pubblicare le foto dei figli minorenni sui social se uno dei genitori non è d’accordo. È la sentenza del Tribunale di Mantova depositata lo scorso 19 settembre. Uno dei genitori può chiedere e ottenere dal giudice di inibire la pubblicazione delle immagini e di far cancellare quelle già pubblicate. "L'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi - ha spiegato il giudice - in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online”.