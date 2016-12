Maltempo in arrivo sul Centronord Protezione civile, scatta l'allerta

Dalle prime ore di sabato una perturbazione di origine atlantica porterà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche , con precipitazioni attese nelle regioni del centro-nord, soprattutto ad ovest. La perturbazione, che ha fatto scattare l'allerta meteo della Protezione civile, si trasferirà poi a Sud. Il ristagno di aria fredda sulla pianura padana favorirà in alcune zone del Settentrione nevicate sparse fino a quote basse.

I fiocchi interesseranno dunque anche alcune zone di pianura e di fondovalle secondo la Protezione civile.



I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, come si spiega sul sito del dipartimento.



L'avviso emesso prevede, dalla mattina di sabato 2 gennaio, precipitazioni nevose fino a quote di pianura sui settori occidentali dell'Emilia Romagna e oltre i 400-500 metri su Liguria e Veneto. Previste, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana.



Nella giornata di sabato ci sarà criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato sulla Liguria e sui settori occidentali di tutte le regioni tirreniche, e anche sui settori occidentali dell'Abruzzo. (ANSA).