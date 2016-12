Meteo, tornano sull'Italia le piogge: possibili nevicate a bassa quota

Le previsioni per venerdì 1 gennaio - L'anno nuovo comincia con tempo abbastanza soleggiato al Nord, sebbene siano presenti iniziali annuvolamenti su Piemonte, Lombardia occidentale, estremo Nordest: nubi che tenderanno a diradarsi nel pomeriggio. Graduali schiarite anche su Toscana, Umbria e Marche, mentre sul resto del Centrosud e sulle Isole prevarranno nel complesso le nuvole, con piogge occasionali in Sardegna e lungo le coste della Campania.



Nella notte le regioni più occidentali saranno interessate dalla parte più avanzata di una perturbazione atlantica che porterà le prime isolate precipitazioni su Liguria, alta Toscana, medio e basso Piemonte con quota neve in graduale calo sull'Appennino ligure e sulle Alpi occidentali fino anche ai 600-900 metri.



Le previsioni per sabato 2 gennaio - Sabato nubi in aumento quasi ovunque, salvo parziali schiarite tra bassa Calabria e Sicilia. Precipitazioni a partire dal Nordovest, dall'Emilia e dalle regioni del medio-alto Tirreno, in estensione in giornata al resto del Centronord, in forma più sporadica anche in Puglia e Sardegna. Neve al mattino localmente fino ai 400-600 metri sulle regioni di Nordovest, nel pomeriggio anche sulle Alpi orientali oltre i 600-800 metri, tra sera e notte anche sull'Appennino emiliano, localmente fino ai 500 metri su quello più occidentale.



Verso sera fenomeni più scarsi al Nordovest, nella notte anche sulle Alpi centrali. Tra il pomeriggio e la notte non si escludono locali rovesci o temporali lungo le coste toscane, nel Lazio e in Campania. Temperature massime in calo al Nord, in Toscana e in Umbria, in rialzo al Sud e nelle Isole grazie al rinforzo dei venti meridionali.



Domenica temporaneo miglioramento - Domenica in mattinata cielo molto nuvoloso con precipitazioni residue su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia (nevose su Prealpi e Appennino, fino a quote collinari). Migliora al Nordovest con ampie zone di sereno su Valle d'Aosta, Piemonte e ovest Lombardia, ma con rischio nebbie in pianura. Nel pomeriggio schiarite anche al Nordest. Al Centrosud ancora precipitazioni sparse al Centro, su basso Tirreno, Calabria e Sicilia, con probabili rovesci o isolati temporali lungo le coste tirreniche.



Nella seconda parte della giornata i fenomeni si esauriranno, concentrandosi lungo il medio e basso Adriatico e lungo il basso Tirreno. In Appennino quota neve tra 1.000 e 1.400 metri. In Sardegna nuvolosità variabile ma senza precipitazioni.



Nella notte nuovo, rapido peggioramento del tempo al Nordovest, su Toscana e Sardegna, con precipitazioni sparse, nevose fino a quote molto basse (non si esclude fino in pianura) su Piemonte e ovest Lombardia. Giornata molto ventosa su tutto il Centrosud per venti moderati o forti, prevalentemente occidentali. Sull'alto Adriatico soffierà la Bora. T



Lunedì rischio neve sulle pianure del Nord Ovest - Per la prima parte della prossima settimana si conferma il passaggio di altre perturbazioni atlantiche. In particolare la seconda perturbazione di gennaio transiterà lunedì, la terza martedì. La perturbazione di lunedì porterà nevicate fino a quote basse al Nord: aumentano le probabilità di neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. A seguire non si esclude l'arrivo di nuovi sistemi nuvolosi.