Mafia, gestione dei beni confiscati: a processo il giudice Saguto

L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata rinviata a giudizio nell'ambito di un'indagine sulla gestione dei beni confiscati alla mafia. Il 22 gennaio 2018 comparirà in aula con altri 15 imputati, tra cui l'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara. Per il gip, la Saguto avrebbe gestito in modo spregiudicato i patrimoni sottratti alla mafia.