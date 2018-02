Macerata, prefetto: auspico stop manifestazioni, altrimenti divieto

Se le manifestazioni annunciate a Macerata non verranno sospese, "si provvederà a vietare lo svolgimento delle stesse ai sensi di legge". Lo afferma il prefetto di Macerata Roberta Preziotti, spiegando che così "si accoglie l'invito del sindaco di Macerata a non effettuare manifestazioni nei prossimi giorni per consentire il ripristino delle condizioni di serenità per la comunità maceratese".