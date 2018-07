Londra, la denuncia di una mamma: "Mia figlia e altri 30 ragazzi bloccati in aeroporto da 2 giorni"

Un'odissea - "Il 26 sera - racconta la mamma - dopo aver fatto il check-in, i ragazzi sono saliti sull’aereo per poi restare bloccati sul velivolo un bel po’ di ore. Successivamente, il personale ha comunicato che il volo era stato cancellato, li hanno fatti scendere e, una volta recuperate le valigie, alle 3 di notte sono stati portati in hotel. Dopo aver dormito quattro ore, i ragazzi hanno fatto colazione e, visto che dovevano lasciare le camere entro un certo orario, sono stati tutto il giorno nella hall dell’hotel. Nel pomeriggio, i taxi li hanno riportati in aeroporto perché Ryanair aveva messo a disposizione un volo apposito. Risultato: hanno rifatto tutta la trafila, si sono imbarcati ancora, ma quando finalmente erano sull'aereo lo staff li ha fatti scendere nuovamente. Qualcuno diceva che mancava il personale di terra, altri che il volo era stato bloccato per il maltempo. Da questo momento in poi non è stata più fornita assistenza. Questa è la nostra preoccupazione. Hanno passato tutta la notte in aeroporto. Fortunatamente con loro ci sono i quattro accompagnatori che stanno facendo il possibile per trovare soluzioni alternative".



I motivi? "Si pensa che giovedì sia stato per lo sciopero e venerdì per il maltempo - continua la mamma - Il problema non è che i ragazzi non partano - perché se c’è brutto tempo capiamo che non debbano partire - ma che non abbiano assistenza. Tra l’altro le valigie sono arrivate stamattina presto, i giovani iniziano a essere un po' turbati, mal di pancia, ecc. Stavamo anche pensando di farli andare in hotel per gli affari nostri, perché adesso noi genitori ovviamente siamo disposti a spendere qualsiasi cifra pur di far stare tranquilli i nostri figli".



Come stanno i ragazzi? "Loro sono tranquilli - continua - però chiaramente sentono il disagio di non poter riposare e di non avere delle notizie certe".



Nessuna novità per ora? "Ora pare che la situazione si sia sbloccata: Ryanair si sta muovendo dall’Italia, entro stanotte i ragazzi dovrebbero tornare, probabilmente tra Milano e Bergamo, divisi in tre gruppi".