19:58 - La richiesta di chiusura indagini è stata presentata: dna, filmati, intercettazioni. La prova certa che Massimo Giuseppe Bossetti abbia ucciso Yara Gambirasio non c'è ma ci sono tanti indizi difficili da contestare. Poiché tutti convergenti verso l'ipotesi accusatoria secondo cui, come avvalorerebbero queste immagini, il 26 novembre del 2010 Bossetti avrebbe atteso la 13enne fuori dal centro sportivo per approfittare di lei. Ma tra i tanti passaggi nei pressi della palestra ce n'è uno che gli inquirenti non sanno spiegare. Quello ripreso dalla telecamera di un benzinaio, alle 19.51.

Alle 19.30 Yara era nel campo di Chignolo, agonizzante. Per tornare a casa Bossetti avrebbe dovuto fare questo percorso, 7,4 chilometri. Invece il muratore sarebbe passato da Brembate come mostra il percorso evidenziato in blu in questa cartina, allungando di 6 chilometri, facendo una strada completamente diversa. Il motivo non si conosce, visto che Bossetti continua a negare.