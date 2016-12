Varese, falso cieco scoperto dalla Gdf "Incastrato" dalle foto in cui gioca a softair

Un falso invalido per cecità grave è stato scoperto dalla guardia di finanza di Varese . L'uomo, facendosi diagnosticare l'invalidità, era riuscito a farsi assumere nel 2006 come centralinista non vedente in un ufficio pubblico. A "incastrarlo" sono state le fotografie pubblicate su Facebook mentre partecipava a un torneo di softair in aperta campagna. L'uomo è ora indagato per falso.

Durante le indagini i militari del Gruppo di Varese hanno accertato che l'uomo figurava affetto da un grave deficit visivo riscontrato nel 1990, da una commissione medica di Palermo. Nel 2006, a seguito di un bando di concorso per posti riservati a disabili, era stato assunto come centralinista non vedente in un'amministrazione pubblica di Varese e gli era stata riconosciuta anche una pensione di invalidità.



Nel 2011 il falso invalido aveva richiesto un controllo presso la Commissione Medica Superiore dell'Inps di Varese, al fine di accertare l'eventuale aggravamento della sua patologia. I medici però si accorsero che la sua problematica non era affatto grave al punto di renderlo idoneo per le graduatorie per i posti pubblici riservati ai disabili e le pensioni di invalidità. Senza riferire alla sua amministrazione l'esito dei nuovi controlli, l'uomo ha continuato a godere dei privilegi riservati alla categoria disabili e a dedicarsi al suo hobby preferito: il softair.



Le foto pubblicate su Facebook dallo stesso autore dell'illecito sono però finite sotto gli occhi di Inps e Guardia di finanza. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire l'ammontare degli importi che l'uomo ha ricevuto indebitamente con la pensione di invalidità.