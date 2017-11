Varese, aggredisce a pugni anziane sorelle: gravissima la maggiore

Un cittadino romeno è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio dopo avere brutalmente aggredito due anziane sorelle, di 63 e 84 anni, a Busto Arsizio (Varese). La più anziana delle due è ricoverata in ospedale in pericolo di vita, in coma per un'emorragia cerebrale. Le due donne stavano passeggiando nel centro cittadino quando il giovane, apparentemente senza motivo, forse sotto effetto di alcol, si è scagliato contro di loro con violenza.