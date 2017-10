30 novembre 2016 15:31 Studente morto in gita a Milano, i legali della famiglia: "Il cadavere di Domenico fu spostato dopo la caduta" Dai test dei consulenti emerge unʼaltra novità: qualcuno depose pigiama e boxer del 19enne accanto al corpo dopo la tragedia

"Il suo corpo fu spostato dopo quel tragico volo". I legali della famiglia di Domenico Maurantonio, lo studente padovano morto in gita scolastica dopo essere precipitato dal quinto piano dell'Hotel Da Vinci di Milano il 10 maggio 2015, non hanno dubbi. Dai test dei loro consulenti emerge un altro particolare: il pigiama e i boxer del ragazzo non sarebbero caduti dal quinto piano, ma sarebbero stati messi da qualcuno accanto al cadavere dopo la tragedia.

"Qualcuno lo ha preso per le gambe e l'ha tenuto a testa in giù" - Gli esperti, spiega il Gazzettino di Padova, hanno effettuato una serie di test ricostruendo uno scenario accostabile a quello in cui si è consumata la tragedia. E gli esiti aprono a nuovi inquietanti scenari. "Lo studente è stato afferrato per le gambe e tenuto a testa in giù. Che poi sia stato fatto precipitare o si sia trattato di un incidente è da verificare", ha spiegato l'avvocato Eraldo Stefani, legale della famiglia Maurantonio.