Strage di Brescia, avvocato: "Maurizio Tramonte è irraggiungibile"

Maurizio Tramonte

"Non ho parlato con Maurizio Tramonte dopo la sentenza, non ci siamo sentiti". Lo ha detto Marco Agosti, legale del neofascista condannato all'ergastolo in Cassazione per la strage di Piazza della Loggia. Residente a Brescia, Tramonte risulta irraggiungibile da alcuni giorni: il suo cellulare è staccato. Il 28 maggio, in occasione dell'anniversario della strage, Tramonte aveva detto: "Sono sicuro che mi assolveranno e cercheranno i veri colpevoli".