Strage Berlino, Amri aveva mille euro: pista grazie alle banconote

Anis Amri, autore della strage di Berlino ucciso nel Milanese, aveva con sé oltre mille euro in contanti. Le banconote, al vaglio dell'antiterrorismo, avrebbero generato un'importante pista investigativa. Gli investigatori presumono infatti che il denaro, in tagli da 50 e 20 euro, sia stato prelevato da uno sportello Bancomat al quale è possibile risalire per individuare il conto di provenienza ed eventuali complici.

Un particolare, quello delle banconote, che non è sfuggito agli investigatori, che si sono attivati per risalire all'identificazione del luogo di emissione della cartamoneta. La Zecca di Stato, infatti, quando stampa i soldi cartacei li fa circolare in "pacchetti" di cui registra i numeri seriali.



Dai numeri, quindi, attraverso un laborioso lavoro di archivio si potrebbe arrivare anche all'istituto che ha ricevuto quel pacchetto, e da li' alla filiale e, con un po' di fortuna, se non a chi ha prelevato, al giorno del ritiro. E magari allo sportello. Che in genere sono vigilati da impianti di videosorveglianza a circuito chiuso.