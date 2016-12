Spari in tribunale a Milano, Giardiello ha malore: portato via in ambulanza

18:36 - E' stato portato via in ambulanza per un malore Claudio Giardiello, l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria di questa mattina al Tribunale di Milano, dove sono rimaste uccise tre persone. Fermato dai carabinieri di Vimercate, Giardiello era nella sede locale dei militari per essere ascoltato quando si è sentito male. L'ambulanza è stata scortata da due pattuglie dei carabinieri.