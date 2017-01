23 dicembre 2016 21:38 Sparatoria di Sesto San Giovanni, lʼuomo ucciso è il killer di Berlino Anis Amri arrivato in Italia passando dalla Francia. A Sesto, fermato da una volante, ha reagito sparando. Un agente ha risposto al fuoco, colpendolo a morte. Il questore: "Era solo, una scheggia impazzita"

Il killer di Berlino, Anis Amri, è stato ucciso a Sesto San Giovanni, nel Milanese, in un conflitto a fuoco con la polizia. Il tunisino è stato fermato da una volante per un normale controllo stradale intorno alle 3 di notte. Subito ha estratto una pistola e sparato agli agenti. Uno è rimasto ferito, l'altro ha risposto al fuoco uccidendolo. Secondo gli inquirenti, Amri potrebbe aver avuto contatti e "coperture" nella comunità islamica di Sesto.

Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 1 di 47 Tgcom24 Tgcom24 Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 2 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 3 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 4 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 5 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 6 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 7 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 8 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 9 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 10 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 11 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 12 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 13 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 14 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 15 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 16 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 17 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 18 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 19 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 20 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 21 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 22 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 23 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 24 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 25 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 26 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 27 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 28 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 29 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 30 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 31 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 32 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 33 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 34 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 35 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 36 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 37 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 38 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 39 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 40 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 41 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 42 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 43 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 44 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 45 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 46 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri 47 di 47 Ansa Ansa Sesto San Giovanni, ucciso il terrorista Amri leggi dopo slideshow ingrandisci Il questore: "Era una scheggia impazzita, a Sesto era solo" - Amri era "una scheggia impazzita, pericolosissima. Non escludo che avrebbe continuato a fare attentati". Lo ha detto il questore di Milano Antonio De Iesu. "Amri è arrivato dalla Francia in treno, è transitato da Torino, poi è giunto a Milano all'una di notte. E al momento del controllo, a Sesto, era solo", ha spiegato.

Amri arrivato in treno dalla Francia - Secondo fonti dell'antiterrorismo, Amri sarebbe arrivato in Italia in treno (forse prendendone più d'uno) attraverso la Francia, da Chambery. Passando per la Savoia, l'uomo è arrivato intorno alle 20.30 alla stazione di Torino Porta Nuova ed è ripartito per Milano dopo quasi tre ore a bordo di un treno regionale. Al vaglio degli investigatori della Digos del capoluogo piemontese ci sono ora le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione subalpina, anche se sembra che sotto la Mole l'uomo ci sia stato soltanto di passaggio. Giunto a Milano intorno al'una di notte, dalla Stazione Centrale si è spostato a Sesto San Giovanni e lì intorno alle 3 ha incrociato i due agenti della volante che poi lo hanno ucciso.

I due protagonisti dell'operazione - Nella sparatoria è rimasto ferito l'agente scelto Christian Movio, 36 anni, originario di Udine. Il poliziotto è stato operato all'ospedale San Gerardo di Monza per l'estrazione del proiettile conficcato in una spalla. Le sue condizioni sono buone. Con lui era in servizio un agente in prova, Luca Scatà, che ha sparato al killer uccidendolo.

Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino 1 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Luca Scatà 2 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Luca Scatà 3 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Luca Scatà 4 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Luca Scatà 5 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Luca Scatà 6 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. 7 di 9 Ansa Ansa Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Cristian Movio 8 di 9 Facebook Facebook Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto Cristian Movio 9 di 9 Twitter Twitter Luca e Cristian, chi sono i due agenti che hanno fermato il killer di Berlino Ha 29 anni e arriva da Canicattini (Siracusa) e si chiama Luca Scatà: è lui il poliziotto della volante che ha ucciso il killer di Berlino. Anis Amri ha sparato per primo e ferito a una spalla il collega di Scatà, Cristian Movio. Scatà, agente in prova, ha reagito e freddato il terrorista. Sulla sua pagina Facebook si sono subito riversati centinaia di italiani che hanno voluto ringraziare l'operato del giovane poliziotto. Movio, invece, è stato operato e ora sta bene. "Le prima parole che mi ha detto sono state: sono contento di essere stato utile in questo momento di marasma che sta succedendo in Europa", ha riferito il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo avergli fatto visita. Nella foto, rilasciata dalla polizia di Stato, il foro del proiettile sull'uniforme di Cristian Movio, l'agente ferito alla spalla da Amri leggi dopo slideshow ingrandisci

I soccorsi hanno tentato di rianimare Amri - Amri è morto, steso sull'asfalto, dopo alcuni inutili tentativi di rianimarlo. A testimoniarlo ci sono la flebo al braccio e un tubicino per l'ossigeno in bocca, come si vede nelle immagini diffuse dalle forze dell'ordine. Il tunisino presenta alcune ferite da proiettili nella parte destra del costato. I sanitari arrivati per il pronto soccorso gli hanno aperto la felpa nera che indossava per prestargli le prime cure, che si sono però rivelate inutili.

Le impronte corrispondono - A confermare ufficialmente che l'uomo ucciso è il killer di Berlino è stato il ministro Minniti. Ma in precedenza anche i rilievi fatti dall'antiterrorismo milanese avevano indicato l'identità dell'ucciso: è infatti subito emersa la coincidenza sia dai tratti somatici sia dalla comparazione delle impronte.