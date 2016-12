Scontri No-Expo a Milano: 10 arresti in Italia e all'estero

Alle prime luci dell'alba, la polizia ha arrestato a Milano e all'estero 10 persone, ritenute tra i responsabili delle devastazioni avvenute nel capoluogo lombardo durante la manifestazione "No-Expo" del 1° maggio. In manette sono finiti cittadini italiani e stranieri accusati di devastazione e saccheggio, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e travisamento. Altre persone sono indagate in stato di libertà per gli stessi reati.