Ruby ter, gup di Milano: a processo Karima e altri 22

Il gup di Milano, Laura Marchiondelli, ha rinviato a giudizio Karima El Mahroug e altre 22 persone tra cui il suo ex avvocato Luca Giuliante, il giornalista Carlo Rossella, la senatrice Mariarosaria Rossi e parecchie ragazze ospiti delle feste ad Arcore, nell'ambito del processo Ruby ter . Gli imputati sono accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. La posizione di Silvio Berlusconi è stata stralciata .

Il dibattimento si aprirà l'11 gennaio davanti alla decima sezione penale del Tribunale. "Il rinvio a giudizio era atteso, automatico, in un procedimento con 45 faldoni era impensabile che ci fosse un proscioglimento già in udienza preliminare", ha detto ai cronisti l'avvocato Paola Boccardi, legale di Karima El Mahroug, nota come Ruby Rubacuori.



Di fronte ad elementi di dubbio, anche sollevati dalle difese, infatti, secondo l'avvocato Boccardi, il gup non può fare altro che "rinviare a giudizio gli imputati" e saranno poi i giudici del dibattimento a valutare le prove. Secondo il legale, inoltre, dal punto di vista "dei costi della giustizia" avrebbe senso, nel caso di rinvio a giudizio anche di Berlusconi, "riunire i procedimenti in un unico processo", ma chiaramente dovranno essere valutate anche le condizioni di salute del leader di Forza Italia.