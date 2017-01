"E' giunta la richiesta di revisione dalla Procura generale di Milano e in tempi rapidi sarà fissata l'udienza". Lo ha detto Claudio Castelli, presidente della Corte d'Appello di Brescia interessata per la revisione del processo di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. "Le carte si limitano alla mera richiesta di revisione - ha aggiunto -. Bisogna capire quali accertamenti serviranno". La revisione è stata chiesta dai legali di Alberto Stasi.