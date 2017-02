Palme bruciate a Milano, un testimone: ho cercato di fermare il vandalo

"Una testimone ha raccontato di aver visto sabato notte un giovane italiano ben vestito, con indosso un Montgomery, che stava dando fuoco alle palme. Lo avrebbe rincorso e gli avrebbe chiesto conto di quanto stava facendo. La ringraziamo per il senso civico che ha dimostrato". Lo dice in una nota l'assessora alla Sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza in merito alle tre palme incendiate la notte tra sabato e domenica in piazza Duomo.