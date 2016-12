Orrore a Milano, donna decapitata in casa: arrestata trans 20enne dell'Ecuador

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra i due: la transessuale avrebbe colpito la donna con una decina di coltellate, usando uno dei coltelli trovati in casa, poi l'avrebbe decapitata e avrebbe gettato la testa dalla finestra.



Antonietta Gisonna, nata a Napoli, viveva a Milano da decenni. La donna, che aveva precedenti per spaccio di droga, secondo molti dei suoi vicini faceva la prostituta con il nome fittizio di "Antonella". La transessuale, stando alle testimonianze dei vicini, non era mai stata vista prima nel caseggiato, tra le ipotesi investigative quella che si appoggiasse nell'appartamento per esercitare la prostituzione, o che dovesse dei soldi alla donna.