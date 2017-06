Yara, lʼarrivo di Bossetti in tribunale per lʼappello 1 di 5 Ansa Ansa Yara, l'arrivo di Bossetti in tribunale per l'appello 2 di 5 Ansa Ansa Yara, l'arrivo di Bossetti in tribunale per l'appello 3 di 5 Ansa Ansa Yara, l'arrivo di Bossetti in tribunale per l'appello 4 di 5 Ansa Ansa Yara, l'arrivo di Bossetti in tribunale per l'appello 5 di 5 Ansa Ansa Yara, l'arrivo di Bossetti in tribunale per l'appello leggi dopo slideshow ingrandisci

Ci sono anche Ester Arzuffi, Laura Bossetti e Marita Comi, madre, sorella e moglie di Massimo Bossetti per assistere alla prima udienza del processo d'appello. Nell'udienza dovrebbe parlare, dopo la lettura della relazione del processo di primo grado, il sostituto pg Marco Martani per chiedere la conferma dell'ergastolo inflitto al carpentiere di Mapello un anno fa, ma anche il riconoscimento dell'accusa di calunnia caduta in primo grado. Non saranno in aula, invece, i genitori di Yara come accaduto anche in primo grado.



Bossetti stringe la mano alla moglie - All'inizio dell'udienza Massimo Bossetti e la moglie Marita Comi si sono stretti affettuosamente la mano. I giudici della Corte d'assise di secondo grado hanno infatti concesso che l'imputato stesse seduto a fianco ai suoi difensori e quando il muratore è passato dalla gabbia al banco ha salutato la moglie, seduta nelle file retrostanti.



I legali depositano una foto satellitare - I legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno chiesto ai giudici di poter integrare i motivi aggiunti d'appello depositando, tra le altre cose, una chiavetta con un file contenente una fotografia satellitare. Quest'ultima, secondo la difesa, potrebbe dimostrare che il cadavere della ragazzina non è rimasto nel campo di Chignolo d'Isola per tre mesi prima del ritrovamento. Il sostituto pg Marco Martani non si è opposto alla produzione della difesa, spiegando che comunque ciò che interessa nel processo è accertare "la verità".