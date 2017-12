Morti in corsia a Saronno, terzo filone: altri 18 casi al vaglio

Altri 18 casi di morti sospette in corsia al pronto soccorso di Saronno (Varese) sono attualmente "al vaglio dei consulenti" nell'ambito del terzo filone dell'inchiesta "Angeli e Demoni". I casi riguardano pazienti trattati dall'ex vice primario, Leonardo Cazzaniga, già accusato di alcuni decessi in corsia e di altri tre in concorso con l'amante infermiera Laura Taroni (si tratta del marito, del suocero e della madre di lei).