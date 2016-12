Monza, moglie si rovina coi videopoker: marito la sgozza e si suicida

Tragedia in una villetta a schiera a Barlassina (Monza). Secondo quanto riferito dai carabinieri di Seregno, Giuseppe Gallina, bancario in pensione di 70 anni, ha ucciso la moglie, Fiorella Radaelli di 66 anni e poi si è tolto la vita. Gallina avrebbe tagliato la gola alla moglie con un grosso coltello da cucina per poi uccidersi, impiccandosi al balcone. All'origine dell'omicidio i problemi economici causati dalla moglie che giocava ai videopoker.

In base alle prime informazioni la corda utilizzata dall'uomo per compiere il gesto estremo si è spezzata, l'uomo è quindi precipitato nel vuoto ed è morto per la caduta. A trovare i corpi dei due coniugi, è stata la sorella di una delle vittime, che era andata nella loro villetta di Barlassina a trovarli. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Monza, stanno ora ascoltando le testimonianze dei vicini di casa della coppia. Stando a quanto emerso all'origine dell'omicidio-suicidio potrebbero esserci dei dissidi per ragioni economiche, dato che la moglie aveva iniziato a giocare assiduamente ai videopoker.