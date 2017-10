Monza, investita sulle strisce pedonali da compagna di scuola: grave 14enne

Una 14enne di origini africane è stata investita a Vimercate (Monza), mentre attraversava sulle strisce pedonali, da una 19enne alla guida di una Opel Astra. L'automobilista, che non si è fermata a prestare soccorso, frequenta la stessa scuola della ragazza investita. Rintracciata dalla polizia, la 19enne ha raccontato di essere fuggita per lo shock. La 14enne ferita è in gravissime condizioni per il trauma cranico riportato.