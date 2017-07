Un architetto di 43 anni è stato aggredito a Milano, in zona Porta Venezia, da alcuni sconosciuti che gli hanno gettato addosso soda caustica, provocandogli ustioni sul 40% del corpo. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato per le ferite riportate al volto, al collo e al busto. Non sarebbe in pericolo di vita.