Milano, un ebreo accoltellato in strada Indaga la Procura antiterrorismo

Il coordinatore del Trauma Center dell'Ospedale Niguarda, Osvaldo Chiara, ha riferito che l'uomo è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica al volto per scongiurare lo "sfregio". L'uomo è vigile e parla e sarà presto ascoltato dalla polizia per ricostruire l'aggressione. Al momento dell'attacco, indossava gli abiti tipici della comunità ebraica. I testimoni all'esterno della pizzeria kosher hanno visto l'aggressore scappare subito senza proferire parole con rivendicazioni.



Fonti della comunità ebraica riferiscono che l'uomo ferito è genero di un rabbino di origini afghane in visita a Milano con la figlia. Dalla comunità, inoltre, esprimono grande preoccupazione e temono che il gesto possa avere una matrice razziale. A intervenire è stata la polizia.



Indaga la Procura antiterrorismo - L'inchiesta è stata presa in carico direttamente dal procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli, che coordina il pool antiterrorismo e di contrasto ai reati cosiddetti politici. Gli inquirenti, prima di decidere per quale reato iscrivere il fascicolo e se contestare o meno l'aggravante di odio razziale, vogliono valutare attentamente le carte e gli accertamenti della Digos.



La polizia: "Nessuna evidenza di antisemitismo" - L'aggressione non ha comunque al momento evidenze che possano far pensare a una matrice antisemita, secondo i primi accertamenti della polizia che ha sentito tutti i testimoni presenti sul posto ricostruendo la dinamica dell'accoltellamento. Quello che si sa dell'aggressore, allontanatosi subito dopo il ferimento, è che non ha proferito parole antisemite o razziste, limitandosi a farfugliare qualcosa di simile a "ti ammazzo". L'uomo, che non parlava arabo, è stato visto allontanarsi da una donna che portava fuori il cane. Si sarebbe tolto il passamontagna mostrando capelli biondi e carnagione chiara.



Mattarella: "Raddoppiare la vigilanza" - Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha richiesto un "impegno a raddoppiare la vigilanza e la prevenzione, che è molto attenta, ma che va sempre costantemente rafforzata". La situazione, ha aggiunto, è "allarmante, come tutti i fatti di violenza e di sangue".