Milano, ubriaco al volante tampona e uccide un avvocato 31enne: arrestato

L'uomo finito in carcere ha già un precedente per guida in stato d'ebbrezza, episodio in seguito al quale gli era stata ritirata la patente. L'incidente mortale nel quartiere Vigentino, in via Virgilio Ferrari, è avvenuto venerdì sera poco prima delle 21. Il giovane avvocato era fermo con la sua auto al semaforo, in attesa che scattasse la luce verde, quando il van da nove posti si è schiantato contro il suo veicolo.



Il professionista rimasto ucciso, Luca Andrea Latella, laurea in Bocconi, legale all'Eni, è morto per le gravi ferite riportate nell'urto. Il peruviano, risultato positivo all'alcol test (1.5 il tasso rilevato), è stato prima portato all'ospedale Niguarda per essere medicato, poi a San Vittore.