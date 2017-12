Milano, trovato morto l'ex calciatore Andrea La Rosa: ipotesi omicidio | Il corpo era nel bagagliaio dell'auto

E' stato trovato ucciso Andrea La Rosa , l'ex calciatore milanese di serie C e direttore sportivo del Brugherio calcio. Di lui non si avevano notizie dal 16 novembre, giorno in cui il ragazzo aveva interrotto ogni contatto con i genitori e gli amici. L'ultima volta era stato visto fuori dagli spogliatoi della sua squadra. I carabinieri avevano aperto un'inchiesta che ipotizzava l'omicidio dopo la denuncia di scomparsa della famiglia.

Il corpo dell'ex calciatore è stato trovato dai carabinieri nel bagagliaio di un'auto che viaggiava lungo la Milano-Meda, nel Monzese. A bordo del veicolo c'erano due persone, che sono state fermate per essere interrogate.



Dopo una fase in cui si ipotizzava l'allontanamento volontario, i carabinieri avevano orientato le indagini verso l'omicidio. La Rosa non aveva mai lasciato l'Italia con la sua auto e non era stato registrato alcun passaggio dalle frontiere.



L'ex calciatore era stato visto il 14 novembre nella sede della società di calcio Brugherio 1968, di cui era direttore sportivo, per la presentazione del nuovo allenatore Marco El Sheikh. Aveva poi raccontato di avere un appuntamento con un amico in zona Quarto Oggiaro a Milano. Nessuno dei presenti aveva raccontato di averlo visto particolarmente agitato, ma erano emerse alcune vicende poco limpide di denaro che lo avrebbero coinvolto.