Milano, rogo in un'azienda che lavora per Expo: fumo visibile da tutta la città

17:36 - Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, in un magazzino italiano all'interno del cortile di un condominio di viale Monza, a Milano. I residenti nel palazzo sono stati evacuati per motivi precauzionali. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Il rogo ha causato un'alta colonna di fumo, visibile da molte parti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

L'azienda che è impegnata nella produzione di costumi scenografici per Expo si chiama Pupazzia ed è stata aperta nel 1985. Come si legge nel sito si occupa di realizzazioni di pupazzi e peluches su misura (soprattutto per il brand nel settore moda), costumoni mock-up, scenografie, gadget promozionali, produzioni sartoriali, animatronica, allestimento vetrine, sculture, mock-up su veicoli, installazioni 3d, allestimenti fieristici.



Il proprietario Pietro Armuzzi: "Stiamo lavorando 7 giorni su 7 - ha detto - contiamo comunque di recuperare il materiale danneggiato e di arrivare ugualmente in tempo per le consegne''.