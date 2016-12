26 gennaio 2015 Milano, Piper atterra a Linate senza carrello: illesi i quattro passeggeri Dopo la rimozione dell'aereo da turismo, lo scalo è tornato operativo. Tuttavia l'incidente ha avuto ripercussioni sui lavori del Senato, costringendo a posticipare di due ore l'inizio della seduta sull'Italicum Tweet google 0 Invia ad un amico

20:20 - Un piccolo aereo da turismo Piper P46T proveniente da Stoccarda è atterrato senza carrello allo scalo milanese di Linate. Illesi i quattro passeggeri che erano a bordo. Vigili del fuoco e personale dell'aeroporto hanno rimosso il velivolo e dopo poco meno di due ore, concluse le verifiche sull'agibilità della pista, lo scalo ha ripreso piena operatività.

L'incidente fa slittare il voto sull'Italicum - L'incidente ha avuto ripercussioni sui lavori del Senato, costringendo a posticipare di due ore l'inizio della seduta nella quale si votano gli emendamenti alla riforma elettorale. La decisione, come annunciato dal vicepresidente Roberto Calderoli, è stata presa per la richiesta di numerosi senatori, rimasti bloccati a Milano dalla chiusura dell'aeroporto di Linate.



Cancellati 9 voli e 10 dirottati - Dieci voli dirottati, nove sull'aeroporto di Milano Malpensa e uno sull'aeroporto di Orio al Serio, e nove voli cancellati tra arrivi e partenze: sono le conseguenze, comunicate dalla Sea, dell'atterraggio di emergenza del Piper. I voli in atterraggio e decollo sono stati sospesi fino alle 13.31, quando l'attività dell'aeroporto è ripresa in maniera regolare.