Milano, ferirono ferroviere con un machete: tre condanne

La pena più alta è stata disposta Jackson Jahir Lopez Trivinio, detto "Peligro", condannato dal gup Alfonsa Ferraro a 16 anni (contro i 12 anni e otto mesi chiesti per lui dal pm Lucia Minutella) perché avrebbe picchiato il capotreno Magagnin accorso nel tentativo di difendere il collega Di Napoli.



L'esecutore materiale dell'aggressione, il salvadoregno José Ernesto Rosa Martinez, autore del colpo di machete che aveva quasi amputato il braccio sinistro al capotreno Di Napoli, è stato invece condannato a 14 anni. Pari a 11 anni e quattro mesi la pena disposta per Andres Antonio Lopez Barraza, soprannominato "Pajaro Loco". I tre erano stati tutti arrestati insieme ad Alexis Ernesto Garcia Rojas, detto "Cigarrito".



Quest'ultimo, difeso dall'avvocato Robert Ranieli, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" nonostante la richiesta del pm di condannarlo a 11 anni e quattro mesi. Assoluzione anche per gli altri due affiliati della gang che non erano finiti in carcere ma erano stati indagati a piede libero.



Il gup Ferraro, titolare del procedimento che si è celebrato con rito abbreviato (e che, in quanto tale, prevede lo sconto di un terzo della pena) ha infine disposto un risarcimento, a titolo di provvisionale, di 50mila euro a favore del capotreno Di Napoli e di 20mila per il suo collega Magagnin.



Di Napoli: pene giuste - "Riteniamo giuste queste pene". Questo il commento di Carlo Di Napoli, il capotreno di Trenord aggredito a colpi di machete l'11 giugno scorso alla stazione del passante ferroviario milanese di Villapizzone. "Voglio vedere le motivazioni per capire", ha detto al momento della lettura del verdetto. "Il braccio va meglio - ha chiarito Di Napoli - il gomito sta recuperando, mentre la mano è sempre un po' dolorante".